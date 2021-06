Grande Gala Internacional do Acordeão percorre o Algarve

Entre os dias 23 de junho e 11 de julho, a 30ª edição da Grande Gala Internacional do Acordeão vai percorrer várias localidades algarvias com os mais conceituados acordeonistas do mundo, anunciou a organização.

No primeiro dia, o evento vai decorrer em Paderne, seguindo depois para Olhos D’Água, Albufeira, Lagoa, Guia, Ferreiras, Quarteira, Loulé, Boliqueime, Alte, Benafim, Salir e Almancil.

Os campeões do mundo de acordeão, Luís Mira e Davide Duarte, o campeão do mundo variet, João Custódio e o campeão do corridinho, David Mendonça fazem parte da programação. Jorge Alves, Fábio Guerreiro, Rodrigo Maurício, André Guerreiro e Francisco Sabóia são outros dos artistas convidados nesta iniciativa.

