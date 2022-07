Homem quase embate em carro da PSP e é detido por tráfico de droga

Um homem de 21 anos foi detido em Olhão por tráfico de estupefacientes, depois de quase embater numa viatura policial, na quinta-feira, dia 21 de julho, anunciou o Comando Distrital da PSP de Faro.

Pelas 15:00 foi detetada uma viatura que, num entroncamento numa artéria de Olhão, não respeitou o sinal rodoviário existente e quase embateu na viatura da força de segurança.

O agente da PSP procedeu à interceção da viatura e identificou os seus ocupantes, até que o suspeito saiu do veículo e tentou colocar-se em fuga.

O suspeito foi intercetado com o apoio dos polícias da Polícia Nacional de Espanha e da Esquadra da PSP de Olhão, durante uma patrulha mista que se encontra a decorrer no âmbito do Acordo de Cooperação em matéria policial e aduaneira entre os dois países.

Após uma revista ao suspeito, foram apreendidas 33 doses individuais de cocaína, 49 doses individuais de haxixe e 20 euros em numerário.

O detido será presente à Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação.