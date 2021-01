Hospital de Santa Maria entra em funcionamento para doentes não-covid

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) abriu serviço clínico na extensão do internamento para doentes não-covid, em Faro, no antigo hospital de Santa Maria, que já se encontra em funcionamento com 28 camas, anunciou a unidade hospitalar.

Esta medida de alargamento e expansão da capacidade de internamento no Algarve tem como objetivo “continuar a garantir a resposta nas restantes especialidades e libertar, simultaneamente, vagas nos hospitais de referência para aumento da resposta de Cuidados Intensivos e para doentes mais diferenciados”, segundo o comunicado.

A logística hospitalar, gestão clínica dos espaços e o acompanhamento dos doentes é garantida pelas equipas profissionais do CHUA.

“Estas camas vão permitir retirar doentes não-covid do hospital e reorganizar o espaço para crescermos sobretudo em unidade de cuidados intensivos e reforçar a capacidade para receber doentes covid. Vai criar uma outra capacidade de resposta que, sem esta forma, não teríamos capacidade de expandir”, refere a presidente do CHUA, Ana Castro.

A reabertura deste antigo hospital contou com a participação dos membros do Conselho de Administração do CHUA, do presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), Paulo Morgado e de representantes da Câmara Municipal de Faro, da Diocese do Algarve e da Proteção Civil.

PUB