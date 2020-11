Instalada central fotovoltaica no porto de pesca de VRSA

O porto de pesca de Vila Real de Santo António conta agora com uma central fotovoltaica que transforma energia solar em elétrica, representando um investimento de cerca de 50 mil euros, anunciou a Doscapesca.

Este é o primeiro sistema fotovoltaico instalado em portos de pesca a nível nacional, que vai permitir cobrir cerca de 30% dos consumos da lota, com uma produção anual estimada em 40 mil kWh, composto por cem módulos com a potência unitária de 310 Wp.

A Docapesca lançou também um novo procedimento para a reabilitação da rede de iluminação pública do porto de pesca de Vila Real de Santo António, com luminárias LED, com o preço base superior a 21 mil euros.

Através destas intervenções, a empresa pretende “melhorar a eficiência energética nos portos de pesca, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental, económica e social deste setor de atividade”, segundo o comunicado.