Junta de Freguesia de Quarteira oferece cinzeiros de bolso

A Junta de Freguesia de Quarteira iniciou uma nova campanha de sensibilização contra as beatas no chão, com a oferta de cinzeiros de bolso, informa a autarquia.

Aproveitando a abertura da época balnear, a Junta de Freguesia distribuiu os cinzeiros junto dos concessionários e apoios de praia, “pretendendo alcançar uma freguesia mais limpa, mais verde e sem beatas”.

Esta ação tem como objetivo “envolver toda a comunidade e que serve de alerta para esta problemática”, segundo o comunicado.

“Este é um desafio para as pessoas acabarem com o péssimo hábito de fazer da sua rua o seu cinzeiro e em certa medida, tornar a nossa freguesia mais limpa, reduzindo a quantidade de beatas na via pública e o seu consequente impacto ambiental”, refere o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto.

PUB