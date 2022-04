Karting: José Pedro Pinto sobe ao pódio em Leiria

O jovem algarvio de 9 anos subiu duas vezes ao pódio no Kartódromo de Leiria, conseguindo uma pole-positiion no passado fim de semana, anunciou a equipa.

Nesta prova do Campeonato de Portugal de Karting, José Pedro Pinto garantiu a pole-position nos treinos cronometrados de domingo de manhã, conseguindo depois liderar a manga de qualificação, onde terminou em segundo lugar.

Já na final, o algarvio acabou por dar um toque que o obrigou a ir à relva do circuito e concluir a prova em terceiro lugar.

“Fiquei contente com a minha prova em Leiria”, começa por dizer José Pedro Pinto, acrescentando que conseguiu “uma pole position, dois pódios e liderámos corridas, o que nunca é fácil nesta categoria, onde estão pilotos mais experientes do que eu. À medida que vou fazendo mais provas, vou aprendendo a melhorar a forma de gerir as corridas, por isso sinto que estou a evoluir cada vez mais. Obrigado a todos os patrocinadores e a todas as pessoas que me apoiam. A prova seguinte é em Portimão e espero voltar a lutar pelos pódios”.

A terceira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 14 e 15 de maio.