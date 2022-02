Lagoa integra lista da Presidência da Rede de Autarquias Participativas

Foi no final de dezembro de 2021 que decorreu a votação para a eleição da nova Presidência à Rede de Autarquias Participativas - plataforma de colaboração entre municípios portugueses, que reúne atualmente 54 membros, da qual o município de Lagoa é membro desde 2018.

A lista vencedora e única candidata ao processo eleitoral é presidida pelo município de Valongo, juntamente com Lagoa e os municípios de Braga, Funchal, Fundão, Guimarães, Lagoa (Açores), Lourinhã, Maia, Mealhada, Odemira, Torres Vedras e a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, na qualidade de vice-presidentes.

“Lagoa continua empenhada neste trabalho em rede, no sentido de melhoria continua das dinâmicas participativas no seu território, onde se visa ampliar e melhorar as práticas de cidadania e o diálogo produtivo entre os vários agentes sociais para instigar à inovação, à criatividade e à participação proactiva da e para a comunidade”, refere a autarquia em comunicado.

Em Lagoa, a autarquia assegura que “existe um forte investimento na formação e capacitação dos mais jovens para a intervenção no espaço público através de projetos promotores do contacto entre quem dirige e gere o concelho e os/as estudantes, no sentido de estimular a sua criatividade para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável do território e das suas pessoas, ao mesmo tempo que se procura continuar a apostar na escuta ativa junto dos cidadãos e cidadãs através de processos de participação pública, nomeadamente os Orçamentos Participativos”.

Implícito ao desafio exposto, está, para o município, a necessidade em “fortalecer o regime democrático, impedindo as tendências crescentes de populismo e radicalização da sociedade, de notícias falsas e de afastamento das pessoas da vida política, em particular dos/as mais jovens”.

“É com enorme satisfação que vejo Lagoa integrada na Rede de Autarquias Participativas. A inclusão de Lagoa nesta estrutura colaborativa que congrega todas as autarquias portuguesas comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos de democracia participativa a nível local, é mais uma confirmação do nosso compromisso em continuar a dar passos firmes na construção de um concelho melhor, através de uma verdadeira cidadania ativa e participativa, principalmente junto dos mais jovens. “, refere Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.