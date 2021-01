Loulé abre candidaturas para apoio a associações

A Câmara Municipal de Loulé abriu as candidaturas para apoio a associações culturais e recreativas sedeadas no concelho, até 31 de março, anunciou a autarquia.

Este apoio pode ser entregue a todas as associações e instituições sem fins lucrativas do concelho, que desenvolvam atividades de natureza e interesse público nas áreas cultural e recreativa.

Entre os critérios para a atribuição destes apoios financeiros está o estatuto de utilidade pública, o historial associativo e cultural, o desenvolvimento de atividade regular, a valorização do património cultural do concelho, a realização de iniciativas para inclusão e o contributo para formação e integração de novos públicos.

Os candidatos podem apresentar as suas propostas através do envio do formulário e anexos para o e-mail [email protected].

A documentação necessária deve ser solicitada na Divis~ao de Cultura, Museu e Património da Câmara Municipal de Loulé pelos telefones 289 400885 ou 914619229 ou através do e-mail [email protected].

Estes apoios têm como objetivo ” promover o desenvolvimento cultural e aumentar a participação da cidadania no concelho, dotar as associações da capacidade de desenvolvimento do Plano Anual de Atividades no que respeita à criação, produção e divulgação, e, ao mesmo tempo, permitir o acesso aos apoios de forma transparente e rigorosa”, segundo o comunicado.

“Estes apoios têm sido determinantes para manter uma dinâmica e uma programação cultural de referência no concelho de Loulé e constituem um elemento de grande importância numa altura em que o mundo da cultura está a viver dias muito difíceis”, acrescenta a autarquia.

