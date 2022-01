Loulé: Figo Lampo apresenta nova versão da história do coelhinho branco

A Biblioteca Municipal de Loulé recebe no próximo sábado, dia 22 de janeiro, pelas 10:30, a peça de teatro infantil “A Nova História do Coelhinho Branco”, apresentada pela Figo Lampo – Associação Cultural e Ambiental, numa versão que foi filmada no Cineteatro Louletano.

Segundo a Associação, esta produção teve como resultado “um filme divertido, dinâmico e com surpresas constantes (…) e é um presente que a Figo Lampo oferece a todas as crianças e suas famílias”.

O objetivo da Figo Lampo foi o de criar uma nova versão do conto popular do Coelhinho Branco, recolhido por Adolfo Coelho e relembrado pelo escritor António Torrado. Nesse sentido, “alterou-se a história tradicional com o intuito de enfatizar valores como o da amizade e o do poder pessoal”.

Este é um espetáculo de teatro intimista, com uma atriz, um fantocheiro e sete personagens: uma Narradora, o Coelhinho Branco, a Cabra Cabrês, a Vaca Graciosa, o Leãonardo, o Ouriço Francisco e o Pato Valente.

Destinado a famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos de idade, o espetáculo está limitado a um número de participantes face às recomendações da DGS. As Inscrições pode ser feitas para o e-mail biblioteca@cm-loule.pt.