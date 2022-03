Loulé Open: Portugal, Falcão e Batista eliminados no qualifying

Afonso Portugal, Gonçalo Falcão e Ricardo Batista não conseguiram alcançar a ronda de acesso ao Loulé Open, pelo que Tiago Cação, Luís Faria, Pedro Araújo e Fábio Coelho serão os únicos representantes lusos em ação no quadro principal, anunciou a organização.

Depois de dois dias marcados pelo mau tempo, as condições meteorológicas deram tréguas a meio da tarde de quarta-feira e permitiram a realização da segunda de três rondas do qualifying do Loulé Open, torneio internacional de 25.000 dólares que o Clube de Ténis de Loulé organiza com os apoios da Câmara Municipal de Loulé e da Federação Portuguesa de Ténis.

O primeiro a entrar em ação foi Gonçalo Falcão (1415.º classificado no ranking ATP e 15.º cabeça de série do qualifying), que foi também quem mais perto ficou de vencer: o português de 34 anos cedeu por 7-6, 3-6 e 10-7 para o espanhol Mike Martínez (sem classificação).

Depois, Ricardo Batista perdeu por 6-1 e 6-2 para o primeiro favorito, Alberto Barroso Campos (596.º), e já a fechar o dia, num duelo que terminou perto das 22h30, Afonso Portugal ofereceu resistência, mas não conseguiu contrariar o favoritismo do britânico Joshua Paris (1097.º), que triunfou com os parciais de 7-5 e 6-3.