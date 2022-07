Mais de 70 atletas participaram na Corrida da Freguesia de Castro Marim

Mais de 70 atletas participaram no sábado, dia 8 de julho, nos 10 quilómetros da 2.ª Corrida da Freguesia de Castro Marim, com partida da Junqueira, anunciou a autarquia.

O pódio ficou composto pelos atletas Nuno Correia (Clube Desportivo Areias de São João), António Alfarrobinha (Associação Cultural Sambrasense) e Celso Brito (Associação Cultural Sambrasense), no primeiro, segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Por equipas o primeiro lugar foi ocupado pela Associação Cultural Sambrasense, seguindo-se o Clube Desportivo Areias de São João e o Clube Recreativo Alturense.

A prova terminou em Castro Marim onde foram entregues os prémios, com a participação do vereador dos eventos desportivos, João Pereira e do presidente da Junta de Freguesia, Nuno Emídio.

Esta corrida estava integrada nas celebrações do Dia da Freguesia de Castro Marim e foi organizada pelo Leões do Sul Futebol Clube e pela Junta de Freguesia.

A 2.ª Corrida da Freguesia de Castro Marim conta ainda com o apoio do Clube Junqueira, do município de Castro Marim, da Associação Rodactiva, Campesino Recreativo F. Clube e do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.