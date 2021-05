Mercado mensal e caminhada regressam ao Azinhal

No próximo domingo, dia 30 de maio, o mercado mensal e a caminhada estão de regresso ao Azinhal, no concelho de Castro Marim, proporcionando produtos locais e a paisagem da serra algarvia aos seus visitantes, anunciou a autarquia.

A 10 quilómetros de Castro Marim, a aldeia do Azinhal recebe o mercado mensal com a participação de artesãos locais a trabalhar ao vivo na cestaria, renda de bilros e na empreita.

As caminhadas estão integradas neste mercado mensal e no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte (Espanha).

Devido à pandemia de covid-19, as inscrições são limitadas e obrigatórias e podem ser feitas até às 14:00 do dia 28 de maio, através do e-mail gam@cm-castromarim.pt ou do telefone 281 510 778.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Castro Marim e pela Junta de Freguesia do Azinhal.

