Mercado Municipal recebe apresentação do Farense no arranque de temporada

A praça exterior do Mercado Municipal de Faro recebe, na próxima sexta-feira, dia 29, pelas 21:00, a cerimónia de apresentação das equipas sénior e sub-23 aos sócios e simpatizantes do Sporting Clube Farense.

Em dia de jogo, os adeptos que se dirijam ao Estádio de São Luís e que tenham a sua viatura previamente estacionada no Parque do Mercado, apenas terão que apresentar o título de estacionamento na Bilheteira do Estádio no momento da aquisição do ingresso para o jogo. Ser-lhes-á então entregue um talão de desconto antecipado para duas horas, a utilizar no momento do pagamento do estacionamento, nas máquinas do Mercado.

A mesma parceria entre o Clube, o Mercado Municipal e a AmbiFaro, que esta sexta-feira encontra mais um argumento, precede a criação de uma outra, a pensar nos sócios do Sporting Clube Farense que, desde que com as suas quotas em dia, poderão beneficiar de importantes descontos nas assinaturas de estacionamento mensal que poderão chegar aos 25%.

Todos os farenses, sócios e simpatizantes estão convidados a juntarem-se na praça exterior do Mercado como objetivo de apoiar o clube da cidade na nova época que se adivinha auspiciosa.

A organização do evento convocou os esforços conjuntos do Farense, Mercado Municipal, AmbiFaro, Moto Clube de Faro e do município.