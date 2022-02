Messines: Ginastas sagram-se campeões em minitrampolim e tumbling

Os ginastas da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines sagraram-se campeões territoriais em duplo minitrampolim e tumbling, no domingo, no Pavilhão Municipal de Loulé, anunciou a equipa.

No dia 20 de fevereiro decorreram em Loulé os Campeonatos Territoriais de Duplo Minitrampolim e Tumbling, de base e da 1.ª divisão, que contou com a participação de 24 atletas da equipa da Casa do Povo de Messines.

Nesta competição, 12 dos ginastas sagraram-se campeões territoriais e outros nove vice-campeções, nas duas divisões de ambas as especialidades.

Além dessas distinções, houve ainda 16 atletas que garantiram o apuramento para os campeonatos nacionais, que vão decorrer nos dias 9 e 10 de abril.

A prova foi organizada pela Associação de Ginástica do Algarve em parceria com a Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé e o Clube Educativo e Desportivo de Faro.

No dia 12 de março vai decorrer o Campeonato Territorial de Trampolim Individual e Sicronizado no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, com a participação desta equipa.

Campeões Territoriais:

Tomás Luz (Tumbling)

João Mota (Tumbling)

Raquel Coelho (Tumbling)

Max Pamukov (Tumbling)

Nicholas Pickering (Tumbling – 1ª Divisão)

Carolina Estevão (DMT)

Mariana Guerra (DMT)

Meadow Sheath (DMT)

Tatsiana Duarte (DMT)

Yasmin Rodrigues (DMT – 1ªDivisão)

Simão Neves (DMT – 1ª Divisão)

Francisco Labiza (DMT – 1ª Divisão)