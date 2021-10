Monte Gordo: GNR detém dois homens a furtar catalizador em pleno dia

Os dois homens foram detetados por um militar da GNR que se encontra fora de serviço

A GNR deteve esta sexta-feira dois homens, em flagrante delito, que se encontravam a furtar o catalizador de um automóvel estacionado, em Monte Gordo, disse ao JA uma fonte daquela força de segurança.

A detenção ocorreu cerca das 14:20 desta sexta-feira, na sequência da deteção de um indivíduo que se encontrava em plena prática de retirada do catalizador e que estaria acompanhado de um outro, a alguma distância, entretanto também detido.

O incidente ocorreu na Rua Nova de Lisboa, naquela localidade do concelho de VRSA, e foi um militar da GNR que se encontrava fora de serviço que intercetou os suspeitos e deu o alerta aos colegas.

Segundo a mesma fonte, trata-se de um “caso único” no decurso dos últimos dias na zona e no passado já houve períodos com mais volume de furtos do género.

