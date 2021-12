Mulher natural de Castro Marim morre em incêndio em França

Ângela Pinto, natural de Castro Marim, faleceu na sexta-feira aos 45 anos num incêndio que deflagrou em Villerupt, no nordeste de França.

O incêndio terá começado por volta da uma hora da madrugada de sexta-feira, na rua Pouyer-Quertier em Villerupt, destruindo um prédio de três andares.

Além de Ângela Evangelista da Silva Pinto, natural de Castro Marim, faleceu o seu marido Filipe Alves Antunes, de 33 anos, cujos corpos foram encontrados pelas autoridades apenas na manhã seguinte, quando os bombeiros tiveram a oportunidade de entrar no edifício, uma vez que havia perigo de desabamento.

Segundo as autoridades, o incêndio que ainda tem origem desconhecida teve início no primeiro andar do edifício, tendo alastrado aos restantes muito rapidamente, através da escada.

Foram ainda registados outros quatro feridos neste incêndio, três moradores e um bombeiro.

No local estiveram presentes cerca de 60 bombeiros.

PUB