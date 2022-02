Música árabe vai entoar na cidade de Lagoa

O Festival de música Al-Mutamid está de regresso a Lagoa com a XXII edição, trazendo o espetáculo de “YINNAN ENSEMBLE” ao Auditório Carlos do Carmo, no dia 26 de fevereiro, pelas 19:00.

O grupo YINNAN ENSEMBLE é formado por três músicos originários de Tétouan e Chefchaouen (Marrocos) que interpretam magistralmente essa música complexa e delicada. YINNAN ENSEMBLE faz-se também acompanhar de uma bailarina de dança oriental que reflete, através das suas danças, o testemunho da herança de Al-Andalus.

Hamid Ajbar vai ser Voz e estar no Violino, Aziz Samsaoui vai tocar a cítara árabe (Kanun),

Mouhssine Koraichi será o responsável pelas percussões árabes e Manuela Caballero será a bailarina oriental

Os bilhetes custam oito euros (com 20% de desconto através do passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município) e já se encontram à venda aqui e ainda na Fnac, Worten, nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.