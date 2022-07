Noites de verão no concelho de VRSA com cinema na rua

As noites de verão no concelho de VRSA nos meses de julho, agosto e setembro vão trazer a sétima arte às três freguesias do concelho com uma programação diversificada, anunciou a autarquia.

A Avenida da República será um cinema ao ar livre nos dias 13 de julho, 10 e 31 de agosto com os filmes “O bom patrão”, “Donbass” e “Três Verões”, respetivamente.

Já na Praceta Casablanca, em Monte Gordo, serão exibidos os filmes “Chico – Artista Brasileiro” (21 de julho), “Estrada Fora” (4 de agosto) e “A Felicidade das Pequenas Coisas” (8 de setembro).

O antigo cemitério de Cacela Velha vai acolher a exibição das longas-metragens “As Andorinhas de Cabul” (26 de julho), “Paraíso” (23 de agosto) e “Noite Incerta” (6 de setembro).

Com entrada livre, esta iniciativa que inicia pelas 21:30 tem como objetivo “atrair diversos públicos de todas as idades, que têm assim a oportunidade de assistir a grandes filmes de cinema, num cenário natural e ao ar livre”, segundo o comunicado.

Programação

Vila Real de Santo António | Av. da República

- Publicidade -

13 julho

“O bom patrão” de Fernando León de Aranoa

Comédia dramática . Espanha . 2021 . 120’ . M/12

10 agosto

“Donbass” de Sergei Loznitsa

Drama, Guerra . POL, HOL, ROM, ALE, FRA, UCR . 2018 . 122’ . M/14

31 agosto

“Três Verões” de Sandra Kogut

Comédia dramática . França, Brasil . 2019 . 94’ . M/12

Monte Gordo | Praceta Casablanca

21 julho

“Chico – Artista Brasileiro” de Miguel Faria Jr.

Documentário . Brasil . 2015 . 70’ . M/12

4 agosto

“Estrada Fora” de Panah Panahi

Drama . Irão . 2021 . 94’

8 setembro

“A Felicidade das Pequenas Coisas” de Danielle Lucheti

Comédia . Itália . 2019 . 93’ . M/12

Cacela Velha | Cemitério Antigo

26 julho

“As Andorinhas de Cabul” de Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec

Drama, Animação, Guerra . França . 2019 . 81’ . M/14

23 agosto

“Paraíso” de Sérgio Tréfaut

Documentário . Brasil, França, Portugal . 2021 . 84’ . M/6

6 setembro

“Noite Incerta” de Payal Kapadia

Drama documentário . França e Índia . 2021 . 97’ . M/14