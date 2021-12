Novas medidas não matam mas moem

Oscilam entre a aceitação e a revolta as reações às medidas recentemente impostas para o combate à covid, mas numa coisa essas reações coincidem: essas medidas vão fazer mossa no Turismo, na restauração, na hotelaria, nas atividades artísticas. As diferenças de opinião ressaltam da dimensão dessa mossa

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, sendo uma época de procura maioritariamente nacional, as medidas anunciadas “acabam por acrescentar restrições, não só à possibilidade de passar cá a passagem de ano como também acrescentam custos a essa estadia”. Ressalva como fator positivo o facto de não haver restrições à mobilidade entre concelhos, nem restrições de horários ou lotação de estabelecimentos turísticos, “embora haja a registar os fechos dos bares e discotecas, que são um elemento de atratividade do destino neste período”.

O novo pico da pandemia e as novas medidas anunciadas caem sobre o Algarve numa altura em que a economia turística recuperava, aduz João Fernandes: até outubro, o Algarve estava 57% acima de 2020 e 40% abaixo de 2019 em proveitos, em valores acumulados desde o início do ano. Já no mês de novembro ficou com um volume de vendas superior a 2019. “Havia um sinal de recuperação. A expectativa é que terminemos o ano com 60% dos proveitos equivalentes a 2019, o que é mais positivo que no ano anterior. A expectativa era que esse processo fosse contínuo, mas apareceu uma omicron”, ironiza o presidente da RTA, não deixando de manifestar alguma compreensão com as medidas, que insere “num contexto europeu”.

