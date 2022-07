Novo programa de apoio à criação artística junta três espaços (um deles no Algarve)

O Cineteatro Louletano, em Loulé, o Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo e o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, criaram um programa de apoio à criação artística, com bolsas de 25 mil euros, cujas candidaturas abriram esta semana.

De acordo com informação disponível no site O Espaço do Tempo, o Projeto CASA, de apoio à criação artística nas Artes Performativas, “integra uma residência de longa duração, bem como as respetivas antestreia, estreia absoluta e subsequente apresentação”.

“Cada apoio, no montante de 25 mil euros, inclui uma residência de dez semanas com todas as despesas de estadia e alimentação incluídas”, lê-se no site.

O O Espaço do Tempo assegura as primeiras oito semanas de residência, nas quais está incluída a antestreia do projeto. As restantes duas semanas acontecem no Centro Cultural Vila Flor ou no Cineteatro Louletano, onde o projeto será estreado. A criação deverá ainda ser apresentada no equipamento que não acolher o projeto em residência.

As candidaturas abriram esta quinta-feira e decorrem até às 23:59 de 11 de setembro, sendo os resultados divulgados em 22 de setembro. Neste primeiro concurso serão selecionados dois projetos, “a ter lugar em 2023”.

O primeiro projeto, “orientado para o teatro e cruzamentos disciplinares, terá estreia nos Festivais Gil Vicente, no Centro Cultural Vila Flor, entre 01 e 10 de junho” de 2023.

O segundo projeto selecionado, “na área da dança e cruzamentos disciplinares, terá estreia no Cineteatro Louletano, no âmbito da abertura da temporada, entre 11 e 22 de setembro” de 2023.

Os dois projetos serão escolhidos por um júri do qual fazem parte personalidades ligadas às três estruturas culturais que promovem o Projeto CASA: Rui Horta, Pedro Barreiro, Rui Torrinha, Dália Paulo e Paulo Silva.

O Projeto CASA “visa contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade dos percursos dos criadores nacionais ou residentes em Portugal”, e “incentivar a experimentação e renovação das linguagens de palco, propondo um processo criativo alicerçado em residências de longa duração dando resposta às necessidades técnicas e de produção dos artistas selecionados”.