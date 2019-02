“O Circo Selfie” é o tema do Carnaval de Loulé 2019

O desfile sai à rua nos dias 3, 4 e 5 de março

“O Circo Selfie” é o mote para mais uma edição do Carnaval de Loulé que. nos dias 3, 4 e 5 de março, regressa à Avenida José da Costa Mealha. Brincadeira, folia e sátira são os ingredientes da festa, mas este ano a organização vai apostar em algo bem mais sério e que está na ordem do dia: tornar este evento mais sustentável do ponto de vista ambiental.

Assim, uma das novidades passa pela utilização de copos de papel 100% biodegradáveis, que serão distribuídos pelos bares existentes no recinto. Pretende-se, deste modo, reduzir o uso de plástico descartável num dos eventos do Algarve com maior afluência de público.

No que diz respeito ao desfile, a ideia da organização é transformar aquele que é já conhecido como o “sambódromo louletano” num circo gigante ao ar livre, com muitos artistas, trapezistas, palhaços, malabaristas, domadores e todos aqueles que fazem parte deste espetáculo.

Os 14 carros alegóricos, tripulados pelos clubes e associações do concelho e escolas de samba, bem como todos os elementos apeados, bailarinas de samba, animadores, cabeçudos, gigantones e uma fanfarra, num total que ascende a 600 figurantes, trazem o mundo mágico do circo ao corso, com muita sátira política, social e desportiva que é, de resto, uma das características do desfile louletano.

No quadro desta paródia, em cima de um dos carros, o Presidente Marcelo, “convidado” especial deste corso desde que tomou posse como Chefe de Estado, participa neste “Circo Selfie” numa viagem relâmpago entre Lisboa e o Porto à boleia de um camião, numa paródia ao recente momento que envolveu o Presidente da República para ouvir as preocupações dos camionistas.

Outro “residente” neste desfile é Cristiano Ronaldo. O futebolista volta à Avenida José da Costa Mealha acompanhado pela mãe Dolores Aveiro, mas desta vez outra personagem se junta ao “melhor do mundo”: a norte-americana Kathryn Mayorga, que acusou Ronaldo de violação.

Também uma “Tourada à Portuguesa”, com o político e poeta Manuel Alegre como principal espetador, ou o domador de leões e dragões Luís Filipe Vieira são outros dos episódios que irão divertir os foliões.

E porque o Carnaval de Loulé retrata em tom de paródia não só o que se passa no país mas também no mundo, as “estrelas” da política internacional não escapam a esta sátira. Theresa May e Angela Merkhel surgem como halterofilistas na arena deste “Circo Selfie” numa disputa para saber quem é a campeã do levantamento de pesos, numa brincadeira ao Brexit, a controversa saída do Reino Unido da União Europeia, e ao peso da Alemanha no contexto europeu.