Obras no mercado de S. Bartolomeu de Messines arrancam este mês

Terão início, durante o mês de abril, as obras de requalificação do Mercado Municipal de São Bartolomeu de Messines. A intervenção traduz um investimento de mais de um milhão de euros, prevendo a autarquia de Silves que a obra se realize no prazo de oito meses.

A transferência dos comerciantes, bens e produtos já foi realizada para o mercado provisório, que se encontra agora a funcionar no antigo edifício do Intermarché, localizado junto do atual edifício do Mercado Municipal.

A renovação integral das infraestruturas (redes de água e saneamento, instalações elétricas, telecomunicações), pavimentos, bancadas de venda, a reorganização funcional do espaço, cobertura, construção de mezzanine na zona nascente do edifício, elevador, bem como a requalificação da Rua Dr. José Ventura Duarte (possibilitando apenas o acesso automóvel para cargas e descargas e o reforço da dinâmica do comércio local na envolvente) são algumas das intervenções abrangidas por esta obra, que será executada com base na candidatura a fundos comunitários e com o financiamento do Banco Europeu de Investimento.

Segundo a autarquia, a intervenção prevê a salvaguarda da traça arquitetónica do edifício e o respeito pela memória do mercado, em simultâneo com a introdução de elementos contemporâneos, respondendo às exigências legais nos campos da higiene, segurança, mobilidade e à necessidade de modernização das condições de trabalho, adicionando novas valências.

O Mercado Municipal de S. Bartolomeu de Messines integra a Rede Regional de Mercados Municipais, projeto que visa o desenvolvimento de ações de dinamização direcionadas à revitalização do comércio, produtos e produtores locais.