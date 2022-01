Olhão alarga oferta de testagem com abertura de mais três centros

Face à elevada afluência aos atuais quatro centros de testagem covid-19 disponibilizados, a autarquia comunicou que vai ser alargada esta oferta com mais três locais, em Olhão, Moncarapacho e Pechão.

Esta parceria entre a autarquia, os laboratórios de análises e as farmácias do concelho disponibilizará, já a partir de segunda-feira, 24 de janeiro, sete centros, distribuídos por todo o concelho, gratuitos e com emissão de certificado de testagem:

– Zona do Hotel Real Marina (Olhão) – Drive-thru Casa Aberta;

– Praceta de Agadir (Olhão) – Casa Aberta;

– Farmácia Pacheco – (Olhão) – Agendamento aqui;

– Posto de Colheita Moduslab (Fuseta) – Casa Aberta;

– Posto de Colheita Joaquim Chaves (Moncarapacho) – Casa Aberta;

– Farmácia Soares (a funcionar no Mercado de Moncarapacho) – Agendamento através do 289 791 788/914 544 434 ou do e-mail geral@farmaciasoares.pt;

– Junta de Freguesia de Pechão (Pechão) – Casa Aberta.

Na sexta-feira antes das eleições legislativas, dia 28 de janeiro, os centros de testagem da zona do Real Marina, do Posto de Colheita Joaquim Chaves e do Posto de Colheita Moduslab estarão abertos apenas para os membros das mesas de voto. No primeiro caso, e apenas neste dia, o centro funcionará nas modalidades walk-thru e drive-thru.