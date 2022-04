Páscoa vive-se em clima de tradição para miúdos e graúdos

Entre 09 e 17 abril, a cidade de Portimão celebrará a Páscoa com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, conciliando a tradição com a alegria da celebração em ambiente familiar.

Sob o mote “Viva a Páscoa Portimão 2022”, segundo a autarquia, serão proporcionados nove dias de vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito pascal tocará as famílias e especialmente o imaginário dos mais pequenos, com destaque para a Caça aos Ovos e para o Coelhinho da Páscoa.

O programa litúrgico que pautará a Semana Santa, vai distribuir-se pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, Paróquia da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande, Paróquia do Divino Salvador de Alvor e Paróquia da Nossa Senhora do Amparo, além do Vicariato da Pedra Mourinha, através da realização de vigílias pascais, eucaristias, missas e procissões.

No que toca aos espaços públicos, o Largo da Mó recebe a instalação de um Cesto Gigante, que atrairá famílias para registos de boas memórias.

Na Praça da República, a animação será garantida com passeios nos carrosséis parisienses e umas “selfies” dentro do “Ovo Gigante da Páscoa”, entre as 15:00 e as 21:00, enquanto no Jardim 1.º de Dezembro decorrerá um Mercadinho da Páscoa entre 9 e 16 de abril, dinamizado pela Teia D`Impulsos.

No fim de semana prolongado da Páscoa, entre 15 e 17 de abril, as crianças até aos dez anos poderão participar, das 15:00 às 19:00, na atividade “Caça aos Ovos” no Jardim Visconde Bívar e conhecer ao vivo e a cores o Coelhinho da Páscoa. A caça aos ovos de chocolate trará surpresas para todos os participantes, sendo necessária a inscrição no próprio dia e no local.

Em complemento, irá realizar-se a partir das 19:00 de 16 de abril no Teatro Municipal de Portimão, o Concerto de Páscoa a cargo da Orquestra Sinfónica do Algarve, dirigida pelo maestro Armando Mota, tendo como solista o violinista João Pedro Cunha. Os bilhetes para o espetáculo custam 15 euros e podem ser adquiridos em tempo.bol.pt e nos locais habituais.