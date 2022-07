PCP/Algarve quer valorização do CMFR Sul e do SNS

O Partido Comunista Português (PCP) do Algarve apelou esta semana pela valorização do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMFR), localizado em São Brás de Alportel, e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Acompanhando as denúncias feitas pelo Movimento Determinante, o PCP/Algarve considera que “são o reflexo, não de escolhas isoladas apenas em relação a este centro, mas de políticas que, a nível nacional, têm conduzido à existência de problemas sentidos um pouco por todo o país no SNS”.

O PCP/Algarve defende que “o caminho não é voltar aos tempos das parcerias público privadas, mas antes criar condições objetivas para a valorização do CMFR Sul, integrado no SNS. Em grande medida bastará, para esse fim, que os milhões que eram disponibilizados aos privados que geriam o centro surjam agora, novamente, disponibilizados no âmbito da gestão pública e de qualidade que defendemos”.

Ao mesmo tempo, o partido defende que “é urgente tomar medidas de valorização e reconhecimento dos trabalhadores da saúde, no sentido de se obter um SNS mais robusto em toda a sua oferta. Neste sentido é fundamental a existência de trabalhadores motivados, com perspetivas de carreira e de desenvolvimento profissional, sendo esta uma questão central no reforço da capacidade do SNS”.

“É preciso dotar as unidades de saúde integradas no SNS dos profissionais em falta, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos ou assistentes operacionais. Para tal é necessário proceder à abertura das vagas necessárias e garantir as condições para os profissionais aí se fixem, sejam em termos remuneratórios, em termos de ingresso e progressão nas carreiras, seja na disposição dos equipamentos e meios adequados às necessidades de resposta que são esperadas”, acrescenta em comunicado.