Pedro Araújo está na segunda ronda do Portimão M25 International Open

Pedro Araújo apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do quadro principal de singulares do Portimão M25 International Open, horas depois de Luís Faria ter conseguido ultrapassar a derradeira etapa do qualifying no Clube de Ténis e Padel de Portimão.

Convidado pela organização, o atual vice-campeão nacional absoluto (número 758 ATP) não entrou bem no encontro, mas conseguiu dar a volta ao japonês Makoto Ochi (629.º) e venceu por 2-6, 6-4 e 6-2 em 2h35 para alcançar a segunda ronda.

Recém semifinalista em Faro, onde igualou o melhor resultado de singulares da carreira em torneios do circuito internacional, Pedro Araújo vai medir forças com o vencedor do encontro entre o francês Laurent Lokoli (oitavo cabeça de série) e o argentino Franco Emanuel Egea.

Quem não conseguiu juntar-se a Pedro Araújo foi Tiago Cação (480.º), que não teve argumentos para contrariar o brasileiro Gabriel Decamps (385.º) e despediu-se na primeira eliminatória, ao perder por 6-3 e 6-2.

Por se estrearem no quadro principal estão ainda Fábio Coelho (que recebeu outro dos convites à disposição da organização) e Luís Faria. O jovem vimaranense (735.º ATP) inaugurou a jornada a derrotar o turco Kuzey Cekirge (1415.º) por 6-0 e 7-6(3) para registar a terceira vitória da semana e ultrapassar a fase de qualificação.

Para o quadro principal seguiu também Sebastian Fanselow. O campeão de 2021 planeava viajar até à África do Sul para participar em dois torneios do circuito Challenger e por isso não se inscreveu para defender o título, razão pela qual teve de disputar o qualifying. Esta terça-feira, cumpriu com distinção o último desafio ao superar o austríaco Neil Oberleitner por 6-3 e 7-6(6). No quadro principal, o tenista alemão radicado em Portugal vai defrontar Marius Copil, romeno que chegou a ser top 60 e atualmente ocupa o 260.º lugar no ranking.