Portimonense prolonga série de jogos sem vencer com empate em casa

Portimonense e Boavista empataram hoje 1-1 no Algarve, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e prolongaram as respetivas sequências de jogos sem vencer.

Em Portimão, foram os algarvios a adiantar-se no marcador, através de Ricardo Matos, aos 18 minutos, com Musa a empatar ainda antes do intervalo, aos 41, para prolongar a série sem vencer de ambas as equipas no campeonato – oito jogos no caso do Portimonense, sete no do Boavista.

O Portimonense soma agora 27 pontos, os mesmos do Estoril Praia, que ainda hoje recebe o Tondela, enquanto os ‘axadrezados’, que ficaram reduzidos a 10 aos 77 minutos, por expulsão de Jackson Poroso, têm 21.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense – Boavista, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Ricardo Matos, 18 minutos.

1-1, Musa, 41.

Equipas:

– Portimonense: Samuel Portugal, Moufi, Pedrão, Willyan, Filipe Relvas, Ewerton (Lucas Fernandes, 66), Carlinhos, Nakajima, Anderson Oliveira (Fabrício, 59), Angulo e Ricardo Matos (Sapara, 86).

(Suplentes: Payam, Henrique Jocú, Lucas Fernandes, Fabrício, Luquinha, Sana, Dacosta, Sapara e Welinton Júnior).

Treinador: Paulo Sérgio.

– Boavista: Rafael Bracali, Reggie Cannon, Porozo, Abascal, Nathan Santos (Tiago Ilori, 81), Sebastián Pérez (Javi Garcia, 90), Makouta, Filipe Ferreira, Gustavo Sauer (Ntep, 90), Yusupha (Gorré, 61) e Musa.

(Suplentes: Alireza, Tiago Ilori, Javi García, Gorré, Reymão, Namora, Ntep, Tiago Morais e Francisco Pereira).

Treinador: Petit.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Musa (11), Pedrão (14), Ewerton (39), Filipe Relvas (41), Abascal (45+1), Angulo (66) e Tiago Ilori (84). Cartão vermelho direto para Porozo (77).

Assistência: 1.167 espetadores.