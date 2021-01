Porto de pesca de Olhão já tem iluminação LED e proteções contra aves

As obras de renovação da iluminação pública no porto de pesca de Olhão já estão concluídas, com a colocação de luminárias LED, anunciou a Docapesca.

Esta intervenção teve um investimento de cerca de 40 mil euros e contemplou a substituição de 24 colunas e luminárias das três pontes cais.

As novas colunas metálicas têm uma altura de cinco metros e as luminárias foram dotadas de elementos de proteção contra aves, compostos por espigões em aço inox.

Esta renovação está inserida no plano de melhoria da eficiência energética que a Docapesca tem vindo a implementar em vários portos, traduzindo-se numa redução de 49% da potência.

