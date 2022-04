Preços das casas na região sobem de mês para mês

Os preços das casas no Algarve apresentaram uma subida de 1% em abril face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa tinha um custo de 2.710 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de abril deste ano, tendo em conta o valor mediano.

Em relação à variação trimestral, a subida foi de 3,3% e a anual de 13,2%.

Analisando por municípios, os preços na região apresentaram uma subida em Monchique (4,7%), Olhão (4,2%), Vila Real de Santo António (2,9%), Albufeira (2,4%), Lagoa (2,1%), Lagos (1,9%), Tavira (0,8%), Aljezur (0,7%) e Loulé (0,3%). Em sentido contrário, os preços desceram em Castro Marim (-3,7%), Vila do Bispo (-0,5%), Silves (-0,3%), Faro (-0,3%), Portimão (-0,1%) e São Brás de Alportel (-0,1%).

O município mais caro para comprar casa é Loulé (3.194 euros/m2), seguido por Lagos (3.114 euros/m2) e Lagoa (3.013 euros/m2). Seguem-se Albufeira (2.788 euros/m2), Vila do Bispo (2.742 euros/m2), Aljezur (2.724 euros/m2), Tavira (2.461 euros/m2), Olhão (2.308 euros/m2), Silves (2.255 euros/m2), Portimão (2.254 euros/m2) e Faro (2.212 euros/m2).

Em contrapartida, os municípios mais económicos são São Brás de Alportel (2.090 euros/m2), Castro Marim (2.146 euros/m2), Monchique (2.158 euros/m2) e Vila Real de Santo António (2.188 euros/m2).

A nível nacional, o preço da habitação manteve-se estável durante o mesmo período, situando-se em 2.348 euros/m2.