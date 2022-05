Prepare-se para recuar no tempo e viver na pré-história durante um dia

No âmbito das comemorações do 14.º aniversário do Museu de Portimão, terá lugar no próximo dia 07 de maio (sábado), uma recriação pré-histórica nos Monumentos Megalíticos de Alcalar, entre as 10:00 e as 18:00. A entrada é livre.

Durante o dia, os participantes poderão conhecer, de uma forma interativa, o quotidiano das populações pré-históricas através de um conjunto diversificado de ateliês práticos e didáticos, representativos das atividades de caça, olaria, gravura, tecelagem, fabrico de ferramentas, processos de talhe, preparação e cozedura de alimentos, fabrico de cerveja pré-histórica e de instrumentos agrícolas e adornos, transporte de grandes monolíticos e moagem.

A edição deste ano contará com a animação dos alunos dos cursos profissionais de Interpretação Teatral e de Cordas e Teclas do Agrupamento das Escolas da Bemposta, que ao longo do dia recriarão sons e cenas do quotidiano daqueles tempos milenares.

A arqueologia experimental volta a marcar a oferta da iniciativa, através de um conjunto de propostas que permitirão ao visitante participar e assistir ao processo de preparação dos alimentos, até à sua confeção. Sem fósforos e com facas de sílex, a equipa especializada neste tipo de experimentação vai fazer o fogo e preparar os alimentos numa viagem temporal até cinco mil anos atrás, utilizando os instrumentos de pedra.

A iniciativa volta a ser promovida pela Câmara Municipal de Portimão, através do seu museu, em colaboração com os municípios de Monchique e Lagos, as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande, a Direção Regional de Cultura do Algarve e o Grupo de Amigos do Museu de Portimão.

O evento integra o conjunto de iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas desde 2006 pelo Museu de Portimão, na necrópole megalítica de Alcalar, considerada Monumento Nacional.