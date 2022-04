Programa variado celebra 48 anos do 25 de Abril em Silves

O 48.º aniversário do 25 de Abril vai ser celebrado em Silves com um programa que inclui teatro, música, poesia, workshops, apresentações de livros e exposições, anunciou a autarquia.

“Abril é tempo de celebrar os valores da liberdade e democracia, pilares essenciais da nossa sociedade, sendo que “Abril em Silves” apresenta uma oferta variada e abrangente permitindo a todas as gerações vivenciar os valores de abril”, afirma a presidente da Câmara Municipal, Rosa Palma.

A autarca acrescenta ainda que “no momento em o número de anos de democracia iguala os de ditadura, a autarquia pretende destacar os 48 anos da Revolução de Abril, marco histórico do nosso país que abriu as portas da democracia e da liberdade2, pelo que “é intenção do município, através da programação proposta, transmitir a importância e o significado deste acontecimento histórico, em especial junto das camadas mais jovens, não esquecendo nem o percurso nem todos aqueles que lutaram para que, hoje, os ideais e o espirito de Abril continuem a ser uma realidade”.

O programa começa com o workshop “Dama de Abril”, por Telma Santos, que vai decorrer no dia 20 e durante um mês na Escola Secundária de Silves.

No dia seguinte será apresentada a peça “Romance do 25 de Abril” pelo Teatro Mosca, para os alunos do ensino básico.

A 22 de abril será apresentado o livro “Elas estiveram nas prisões do fascismo”, pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses, pelas 10:25 na Escola Secundária de Silves e para o público em geral às 21:00 na Biblioteca Municipal.

No dia seguinte, pelas 15:00, há música para bebés e crianças e pelas 18:00 o recital “Pela santa Liberdade”, por Afonso Dias.

O dia vai terminar com o concerto “A substância do tempo”, por Luís Galrito e António Hilário, no Teatro Mascarenhas Gregório pelas 21:30.

A 24 de abril decorre o concerto “A Herança do Andarilho”, dos UHF, pelas 21:30.

O dia principal das comemorações tem início com uma arruada da Banda da Sociedade Filarmónica Silves, pelas 09:30, seguida da habitual sessão solene da Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 10:00.

A partir das 11:45 decorrerá um apontamento musical de Luís Galrito, culminando com a peça de teatro “Qual a cor da Liberdade”, pelo Teatro Independente de Loures, pelas 15:30, no Teatro Mascarenhas Gregório.

Entre 24 de abril e 25 de maio, os Paços do Concelho estão a acolher a mostra bibliográfica “Livros Não Livres”, que pode ser visitada entre as 09:00 e as 16:00.