PSD/SBA: Rui Silva tomou posse como presidente da Comissão Política

O engenheiro Rui Silva tomou posse a 14 de dezembro como presidente da Comissão Política do PSD de São Brás de Alportel, numa cerimónia que decorreu no Museu do Traje, anunciou o partido.

A cerimónia começou com um momento musical de guitarra portuguesa com Ricardo Martins, seguido da intervenção do presidente da Mesa do Plenário da JSD de São Brás de Alportel, Duarte Amaro e do deputado e presidente da Comissão Política Distrital do PSD do Algarve, Cristóvão Norte.

Enquanto vice-presidente da Assembleia de secção, Cesaltina Conceição substituiu o presidente, Bruno Sousa Costa, que se encontra em isolamento profilático, para dar posse aos novos elementos da Comissão Política.

Como vice-presidentes foram eleitos Fabiano Rodrigues e Ivo Tomé, enquanto a secretária será Sílvia Revés e o tesoureiro Raúl Luz.

Já os vogais serão Lucibel Gago, Pedro Pereira, Goreti Cristina, Gonçalo Mesquita, Dulce Coelho, Sérgio Luz, Duarte Amaro, Jéssica Anjos e Luís Santos.

A Assembleia de Secção terá como presidente Bruno Sousa e Costa e como vice-presidente Cesaltina Conceição, enquanto Anabela Ribeiro será secretária e Amadeu Barbosa o primeiro suplente.

Foi ainda transmitida uma mensagem de vídeo do presidente cessante da Comissão Política, Bruno Sousa e Costa, que concretizou três mandatos.

Durante o seu primeiro discurso como presidente da Comissão Política, Rui Silva garantiu uma “oposição forte, vigilante e que colocará os interesses dos são-brasenses em primeiro lugar”.

“São Brás de Alportel precisa de uma estratégia para as novas décadas, com especial foco na implementação de incentivos ao investimento no concelho, que permita atrair empresas”, acrescenta.

Rui Silva defende ainda uma forte aposta na ação social, na habitação, na procura de respostas ao nível de cuidados continuados e o reforço do número de vagas em creche.

Esta cerimónia contou ainda com a presença dos deputados Rui Cristina e Ofélia Ramos, além do vereador da Câmara Municipal de Olhão, Álvaro Viegas e da vogal da Comissão Política Distrital do PSD Algarve, Marcou Sousa.

PUB