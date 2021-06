Restaurantes com vinhos do Algarve vão ter selo distintivo da CVA

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) anunciou que vai distinguir os restaurantes que melhor promovem os vinhos da região através da atribuição de um selo que os reconhece como promotores oficiais dos vinhos do Algarve.

Para recebê-lo, basta que enviem por email – cva@vinhosdoalgarve.pt – a sua Carta de Vinhos onde, uma vez confirmada a elegibilidade, poderá aplicar-se esse selo, tal como na montra de cada um desses restaurantes.

Segundo a CVA, o selo reflete a imagem da marca dos vinhos do Algarve, num estilo moderno, atrativo e ilustrativo da região, que transmite aos seus clientes e consumidores uma relação de proximidade e de confiança, com vista a aumentar a perceção de valor e diferenciação dos vinhos com origem local.

Esta campanha pretende ainda mostrar ao mercado a união e coesão dos diferentes agentes económicos da Região, destacando, simultaneamente, os Produtores de vinho e a Restauração, pela certificação da genuinidade e qualidade dos seus produtos. vinhosdoalgarve.pt.

A Comissão Vitivinícola do Algarve é a entidade acreditada desde 2012 para a certificação dos produtos vitivinícolas com Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira e Indicação Geográfica Algarve. Tem registado, ao longo dos últimos anos, uma evolução bastante positiva ao nível do aumento do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos.

