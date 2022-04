Ruas voltam a encher-se de flores este domingo

A tradicional Festa das Tochas Floridas regressa a São Brás de Alportel já no próximo dia 17 de abril, domingo de Páscoa. As colchas nas janelas, as varandas adornadas e o tapete florido, por onde passa a procissão, compõem o cenário de uma das mais emblemáticas procissões do país. A entrada é gratuita.

A abertura das ruas para apreciação do tapete de flores tem início marcado para as 09:30. Assim, o Largo de São Sebastião amanhece vestido a rigor com os tapetes floridas e uma mostra de sabores de Páscoa com produtores locais, que começa a partir das 10:00 da manhã. A Mostra de Artesanato será no adro da Igreja Matriz e prolonga-se ao longo do dia.

A Eucaristia da Ressurreição ocorre na Igreja Matriz de São Brás, às 10:00, seguida da Procissão da Ressurreição com as Tochas Floridas, com hora marcada para as 11:00. Às 13:00, a eucaristia volta a ser na Igreja Matriz.

Na parte da tarde, a partir das 15:30, o adro da Igreja Matriz acolhe o encontro de sons e sabores, onde poderá ainda assistir a espetáculos de música popular. Este ano, será a cantora Ágata animar os visitantes.

Em cada domingo de Páscoa, cobre-se de flores o chão e ergue-se a tocha ao alto, ao ritmo do refrão, em honra a Cristo ressuscitado. “Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia”. Este é o grito que ecoa pelas ruas da vila, cobertas de flores.

A organização da Festa das Tochas Floridas está a cargo da Associação Cultural Sambrasense, Câmara Municipal e Paróquia de São Brás de Alportel.