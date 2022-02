Santa Clara e Portimonense empatam no fecho da 23.ª jornada

O Santa Clara e o Portimonense empataram hoje 1-1 no jogo de encerramento da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a aumentarem a série de jogos sem vencer no campeonato.

PUB

Em Ponta Delgada, o Santa Clara adiantou-se no marcador aos 43 minutos, com um golo do brasileiro Lincoln, mas o Portimonense chegou ao empate aos 80, com um tento do marroquino Moufi.

Com este empate, o Santa Clara, que não vence há três jogos na I Liga, está em 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Portimonense vai em nove jogos sem triunfos e é nono, com 28.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara – Portimonense, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Lincoln, 43 minutos.

1-1, Fahd Moufi, 80.

Equipas:

– Santa Clara: Marco, Mansur, Boateng, Tassano, Rafael Ramos, Anderson Carvalho (Romão, 82), Morita, Lincoln, Ricardinho (Allano, 88), Cryzan (Kagawa, 88) e Rui Costa (Mohebi, 71).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Afonso, Allano, Paulo Henrique, Romão, Óscar Barreto, Nené, Tagawa e Mohebi).

Treinador: Mário Silva.

– Portimonense: Samuel, Pedrão, Willyam (Carlinhos, 64), Lucas Possignolo, Lucas Fernandes, Fahd Moufi, Relvas, Ewerton (Fabrício, 46), Angulo, Nakajima (Dacosta, 88) e Ricardo Matos (Anderson, 15, Welliton Júnior, 64).

(Suplentes: Payam, Henrique Jocu, Fabrício, Anderson, Luquinha, Sana, Dacosta, Carlinhos e Welinton Júnior).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anderson Carvalho (06) e Lucas Fernandes (85).

Assistência: 1203 espetadores.