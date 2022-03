São Brás de Alportel atribui voto de louvor a Hernâni Carneiro

O município de São Brás de Alportel entregou um voto de louvor a Hernâni Lopes Carneiro, pelo seu contributo na organização da Taça de Portugal de Obediência Desportiva – Troféu Fernando Galhoz que decorreu no concelho em dezembro de 2021.

“O seu empenho e dedicação a esta modalidade resultou na realização desta prova, pela primeira vez a sul de Portugal e que contou com muitos participantes em defesa das melhores classificações. Um voto de louvor que evoca igualmente o percurso de cidadania e determinação em prol da causa animal mediante a concretização de diversos cursos e troféus alcançados na área do treino e bem-estar animal”, pode ler-se no comunicado enviado pela autarquia.

Natural de Paris e com raízes no Algarve, Hernâni Lopes Carneiro fixou-se em São Brás de Alportel desde criança. É, desde setembro de 2019, membro da Subcomissão de Obedience do Clube Português de Canicultura. Militar da GNR, é atualmente guarda prisional e tem uma vasta experiência, quer na formação, quer nos troféus alcançados.

Entre 2019 e 2021 alcançou cinco troféus, três dos quais em 1.º lugar. Na edição da Taça de Portugal, realizada em São Brás de Alportel, e que constituiu a última prova do campeonato, alcançou o 3.º lugar, na Classe 1.

“Reconhecendo o percurso do jovem e o seu exemplo de cidadania, tenacidade e determinação e considerando o alcance da mensagem implícita na modalidade praticada assim como o cariz mobilizados e empreendedor que a concretização desta iniciativa replica junto de outros cidadãos e os resultados alcançados e a forma como promoveu o município de São Brás de Alportel, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, o voto de louvor agora entregue”.