Silvério Guerreiro eleito delegado distrital na Ordem dos Engenheiros

Com a maior taxa de participação de votantes na região algarvia para a Ordem dos Engenheiros, uma duplicação face a outros atos eleitorais anteriores, Silvério Guerreiro foi eleito, juntamente com os adjuntos Elisa Silva e António Mortal, para os Órgãos Nacionais e Regionais da Ordem dos Engenheiros.

As referidas eleições culminaram este sábado, dia 12 de fevereiro, e de entre as três listas concorrentes, à Delegação Distrital de Faro foi eleita a lista RA com 70,80%dos votos.

Sob o lema “Valorizar os Engenheiros para Valorizar Portugal”, o mandato decorrerá de 2022 a 2025.

Em comunicado, a lista vencedora refere que “a região algarvia está de parabéns, uma vez que registou a maior taxa de participação de votantes para a OE, 25%. A lista RA estava ainda alinhada com a lista A nacional, registou igualmente a eleição do novo Bastonário, o eng. Fernando Almeida Santos.

“Este resultado é uma demonstração de confiança no trabalho desenvolvido pelas equipas anteriores, em particular a atual liderada pelo eng. António André e que será reforçada pela dinâmica da equipa agora eleita”, conclui.