Silves cria reis magos com rolhas de cortiça

Os utentes dos Polos de Educação ao Longo da Vida de Silves recriaram as figuras dos reis magos com rolhas de cortiça através do projeto "Re-utilizar no Natal”, anunciou a autarquia.

Além dos utentes, participaram também nesta iniciativa residentes da Azilheira na recolha e na reutilização dos materiais para a recriação de 24 reis magos divididos por oito conjuntos, que embelezam agora vários presépios e espaços públicos do concelho de Silves.

Os trabalhos podem ser vistos nos Paços do Concelho de Silves, no largo da Junta de Freguesia de Alcantarilha, junto ao Jardim de Infância de Algoz, no largo da Igreja Matriz de Armação de Pêra, junto à farmácia de Pêra, no jardim municipal de São Bartolomeu de Messines, no largo da Igreja de São Marcos da Serra e em frente à Junta de Freguesia de Tunes.

PUB