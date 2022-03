Silves prepara rede primária de faixas de gestão de combustível

O município de Silves, através do seu Serviço de Proteção Civil e Florestas (SPCF), tem em curso diversos trabalhos no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) encontrando-se, atualmente, em fase de execução um troço da rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC), localizado na zona do Monte da Corcha.

O referido troço foi planeado, no âmbito do serviço público prestado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pelas equipas de Sapadores Florestais do município de Silves e da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. Paralelamente a esta faixa serão, também, executados trabalhos de poda e desramação de árvores, em vários mosaicos, na Mata Nacional da Herdade da Parra e na Herdade de São Bom Homem, propriedade do município de Silves.

As RPFGC têm a função de diminuir a área percorrida por grandes incêndios e os seus efeitos, permitindo e facilitando o combate ao fogo, protegendo, de forma passiva, vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e formações florestais e agrícolas de valor especial. Estas faixas cumprem, também, a função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios, de acordo com a autarquia.

Na operação estão envolvidos 10 operacionais.

A intervenção em curso, em conjunto com outras intervenções de entidades externas e privadas, irá permitir estabelecer uma importante área de descontinuidade com cerca de cinco quilómetros de extensão e mais de 1000 hectares de área intervencionada, entre o estradão florestal do Açor – localizado a Este (junto à barragem do Arade) – e a Estrada Municipal 502, a ocidente