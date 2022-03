Silves renova espaços de jogos e recreio das escolas primárias

O município de Silves concluiu recentemente a requalificação dos espaços de jogos e recreio nas escolas do 1.º ciclo do concelho. O investimento rondou os 126 mil euros, de acordo com a autarquia.

O investimento incluiu a instalação de equipamentos combinados e/ou de equipamentos de pequena ou média dimensão, consoante as especificidades, área disponível e taxa de ocupação de cada estabelecimento de ensino.

A execução de pavimento de segurança e instalação de equipamentos, a preparação da área a intervir e a execução de base e sub-base para o pavimento proposto, incluindo todos os trabalhos de construção civil envolvidos, foram alguns dos trabalhos realizados.

Segundo a autarquia, o investimento insere-se na estratégia municipal de melhoria constante das condições e de funcionamento dos estabelecimentos escolares no concelho de Silves e permitirá que as crianças de todas as escolas básicas possam usufruir de um espaço mais apelativo e seguro para as suas atividades lúdicas e de lazer e, simultaneamente, promover a saúde física, psicológica e a socialização das crianças.