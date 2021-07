Surfista Yolanda Hopkins apurada para Tóquio recebe troféu de Portimão

A surfista algarvia Yolanda Hopkins Sequeira, apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, recebeu um troféu em forma de sardinha entregue pela Câmara Municipal de Portimão, anunciou a autarquia.

Como reconhecimento público “pelo contributo em prol do desenvolvimento do desporto”, o Clube Naval de Portimão também recebeu um dos troféus.

A atleta do Clube Naval de Portimão vai disputar os Jogos Olímpicos entre 23 de julho e 8 de agosto.

A cerimónia decorreu na Câmara Municipal de Portimão e contou com a participação da vereadora com o pelouro do Desporto, Teresa Mendes, presidente do Clube Naval de Portimão, João Rosa e os vice-presidentes do emblema Miguel Martinho, Rui Filipe e David Leonardo.

Recentemente, Yolanda sagrou-se vice-campeã nos Jogos Mundiais de Surf, que decorreram em El Salvador.

