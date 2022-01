Uma empresa algarvia… de ferro!

Poucas são as empresas no Algarve que se podem congratular por terem resistido a crises, mudanças, impasses e desafios. A Metalofarense, que comemora o seu 64.º aniversário em fevereiro, é uma das empresas que tem tido um papel essencial na vitalidade da economia algarvia, tendo deixado a sua marca em obras de grande envergadura na região. O JA esteve à conversa com Luís Afonso, o administrador da empresa farense que nos contou o que está por detrás do sucesso de uma empresa que é de ferro. Literalmente

Corria o ano de 1958 quando Abílio Afonso (1915-1977) foi desafiado a fundar a Metalofarense juntamente com outro sócio, após ter passado pela Escola Industrial e Comercial de Faro (à noite) e de anos de experiência no setor do comércio de produtos siderúrgicos do Algarve. A partir da década de 60, a explosão do turismo impulsionou o desenvolvimento económico da região e alavancou o crescimento e a evolução do negócio de compra e venda de metais da família Afonso e seus associados.



As “sementes” estravam lançadas e “por serem boa qualidade”, nas palavras de Luís Afonso, filho de Abílio Afonso, 73 anos, administrador da Metalofarense desde 1974, a empresa aproveitou “os bons ventos e as oportunidades do pós-25 de abril para se consolidar a criar raízes na região”. A integração de Portugal da Comunidade Económica Europeia (CEE) e a ascensão do setor da construção civil no Algarve contribuíram também para o aumento da procura de produtos siderúrgicos numa região que estava em convulsão e prestes a abraçar tempos áureos.



Por ser o mais velho de três irmãos (entre uma médica e um historiador), após terminar o serviço militar e com a partida precoce do seu pai, Luís Afonso tomou as rédeas da Metalofarense “quase por acidente” (…)

