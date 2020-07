Verão com várias propostas culturais em Portimão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Animação de rua, exposições, teatro, música e dança são algumas das propostas culturais para este verão em Portimão, com novas regras sanitárias devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

No TEMPO, sobe ao palco o espetáculo de humor “Marafada Quarentena” do Teatro Boa Esperança entre os dias 1 e 29 de agosto, às quintas, sextas e sábados a partir das 21:30.

Esta peça de teatro, com textos e letras originais de Carlos Pacheco, acompanha as peripécias de uma família durante o período de confinamento de covid-19.

No mesmo local, a 15 de julho pelas 21:30, Rita Rodrigues apresenta a peça “Em busca de um neto”, onde interpreta uma idosa que nunca teve filhos e se sente só.

Decorrerá também a segunda edição do “TEMPO ONLIVE”, com a gravação ao vivo de atuações de Daddy Jack Band, GroundSwell, Hybrid Theory – Linkin Park Tribute, DJ Just, Simão Live with the best e Tiago Vicente nos dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho, respetivamente.

As performances musicais serão transmitidas ao vivo através das páginas de Facebook da Câmara Municipal de Portimão e do TEMPO.

A música tradicional também terá lugar no TEMPO com o espetáculo “Turma H em Lua Nova” no dia 22 de julho pelas 21:30 e “Fado em TEMPO” a 25 de julho, à mesma hora. “A loja dos bonecos” e “All That Blues” sobem ao mesmo palco, nos dias 23 e 29 de julho, respetivamente.

A 5 de agosto é a vez do espetáculo de fado “Cremilde em Concerto” decorrer no TEMPO, pelas 21:30, enquanto no dia seguinte é a vez da Orquestra Clássica do Sul com “Sons do Novo Mundo”. Já a 12 de agosto, o local de espetáculos recebe “GoGospel”, pelas 21:30.

No dia seguinte, sobe ao palco a Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Portimonense, enquanto a 19 de agosto é a vez do quarteto LD Miguel Group da Orquestra de Jazz do Algarve.

A 26 de agosto, pelas 21:30, será apresentado o espetáculo do trio Al Marafado, enquanto que em setembro a dança chega ao TEMPO com o espetáculo “The power of unknown CHAOS” no dia 2, pelas 21:30.

Dois dias depois é a vez do recital “No melhor pano… a poesia erótica e satírica” com Afonso Dias, pelas 21:30 e no dia 12 de agosto “100 anos de Amália”, à mesma hora.

Ao ar livre vão decorrer os Passeios Culturais Noturnos todas as quintas-feiras, a partir das 21:00 com os temas “Paisagens Urbanas de Portimão” nos dias 16 e 30 de julho e 13 de agosto e “Alvor Islâmico” nos dias 23 de julho, 6 e 20 de agosto e 3 de setembro.

A zona ribeirinha de Portimão vai receber aos domingos, entre as 18:00 e as 20:00, vários momentos de animação itinerante com os espetáculos “Bicicleta com música e animador em andas”, “Pássaros Gigantes”, “Piratas Malabaristas” e “Os Banhistas”, de 19 de julho e 30 de agosto.

Entre 9 e 16 de agosto vão decorrer outros momentos de animação de rua, pelas 19:00, como “Moon light”, “Opera Intermezzo Concerto” e ainda uma atuação da Filarmónica Portimonense ao longo da zona ribeirinha.

O Espaço Raiz, localizado na Pedra Mourinha, vai ainda receber o Mercado da Bagageira nos dias 18 de julho, 15 de agosto e 19 de setembro, das 09:00 às 14:00, com a venda de produtor de moda e acessórios, além de antiguidades, velharias e artesanato expostos na bagageira de viaturas ligeiras.

No desporto, o destaque vai para o Mundial de Superbikes que regressa ao Autódromo Internacional do Algarve entre 7 e 9 de agosto, enquanto de 28 de julho a 2 de agosto é a vez do Ferra Challenge.