Vila do Bispo lança campanha para apelar à poupança de água

A Câmara Municipal de Vila do Bispo lança hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, uma campanha que apela à poupança de água no concelho.

Com recurso a uma fotografia que mostra o baixo nível da água na Barragem da Bravura, a autarquia alerta a população para a possibilidade “de se as condições climatéricas se mantiverem e não se registarem poupanças significativas nos consumos, virem a ocorrer problemas no abastecimento nos meses de verão”.

A Barragem da Bravura, que abastece o barlavento algarvio, está apenas a 14% do seu nível máximo e toda a região do Algarve encontra-se em seca extrema, sendo uma das zonas mais afetadas do país. Em fevereiro, foi proibida a utilização da água da barragem para rega pelos agricultores e na reunião da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Subcomissão Regional da Zona Sul da Comissão de Gestão de Albufeiras, realizada a 23 de fevereiro em Lagos, uma das medidas de contingência aprovadas para fazer face ao agravamento da situação hidrológica do Algarve foi fixar “… o uso exclusivo da albufeira da Bravura para abastecimento, suspendendo-se temporariamente os restantes usos”.

A nível concelhio, a Câmara de Vila do Bispo deliberou suspender, por razões imperiosas, o procedimento para novos pedidos de ramais para fornecimento de água para rega agrícola e encontra-se a desenvolver trabalhos na monitorização e controlo de perdas de água, com o objetivo estratégico de combater as perdas reais e as perdas aparentes.