Vila do Bispo: Novo Museu representa a História Natural e Cultural do concelho

No passado dia 21 de janeiro foi apresentado publicamente o futuro “Museu Municipal de Vila do Bispo, o Celeiro da História”, no âmbito das celebrações do Dia do Município 2022.

Apresentada pelo arqueólogo municipal, Ricardo Soares, e pelo responsável pela empreitada museográfica, Paulo Monteiro, a iniciativa teve como objetivo partilhar, com a comunidade, os conceitos de Museu do Território e de Museu da Paisagem, a narrativa e os discursos museológicos associados, o espólio/acervo e as coleções museológicas, quais as opções expositivas e as arquiteturas museográficas e a identidade gráfica e institucional do Museu Municipal.

Foram ainda esclarecidos a necessidade, o espírito e a missão do Museu Municipal, sem esquecer a riqueza e a diversidade do Património Local, Natural e Cultural, Material e Imaterial, representativos do território de Vila do Bispo e explorados neste equipamento municipal de âmbito sociocultural.

Na parte final da apresentação, Rute Silva, presidente da Câmara Municipal, expressou a importância deste equipamento para o concelho, esclarecendo sobre questões de ordem financeira, contratual e processual e acerca das candidaturas e dos financiamentos já garantidos e em curso, fundamentais para minimizar o investimento do município.

Integrada no programa de celebrações do Dia do Município de Vila do Bispo 2022, a iniciativa teve lugar no Auditório do Centro Cultural e contou com a presença de 50 pessoas da comunidade Vila-bispense, “o que demonstra tratar-se de um projeto participativo e inclusivo, de todos e para todos, que garantirá, em breve, o acolhimento, a salvaguarda, a conservação, a valorização e a transmissão, às futuras gerações, de uma riquíssima e diversificada herança coletiva, única à escala global, extraordinariamente representativa da História Natural e Cultural do atual território concelhio de Vila do Bispo”, declara a autarquia.