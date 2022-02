VRSA: Confraria do Atum juntou dezenas de grupos em mais um capítulo

A Confraria do Atum de Vila Real de Santo António juntou no sábado dezenas de confrarias nacionais e internacionais no VIII Capítulo do Atum, com uma programação que incluiu um desfile pela cidade.

A receção às confrarias foi feita logo pela manhã, com um pequeno almoço na Escola de Hotelaria de VRSA, seguido de um desfile pelas principais ruas da cidade.

O Centro Cultural António Aleixo foi palco da cerimónia capitular com entronização, que abriu com o hino da Confraria do Atum e uma homenagem aos confrades e amigos já falecidos, com a participação do presidente da autarquia Álvaro Araújo.

O evento terminou com um banquete no Salão de Festas da Quinta do Sobral, no concelho de Castro Marim.

A Confraria do Atum tem como missão levar mais longe a história do atum e da indústria conserveira, episódios que marcaram gerações em Vila Real de Santo António e estão ainda hoje presentes em muitos dos pratos típicos da cidade ou nos hábitos alimentares dos vilarrealenses.