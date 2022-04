VRSA já tem local para 18 refugiados ucranianos

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) celebrou um protocolo para a criação de uma Estrutura de Acolhimento Coletivo com capacidade para 18 refugiados ucranianos, que fugiram do seu país devido à invasão russa, anunciou a autarquia.

Esta unidade está localizada nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de VRSA e estará a funcionar até ao dia 15 de junho, “podendo a sua atividade ser renovada por iguais períodos de três meses”, segundo o comunicado.

“Com esta resposta social, garantem-se as condições necessárias para acolher os cidadãos ucranianos e as suas famílias, proporcionando alojamento, alimentação e apoio psicossocial imediato. Por outro lado, será assegurada a prestação de informação e a ligação com os serviços competentes”, acrescenta o município.

O protocolo foi celebrado entre a autarquia, o Instituto da Segurança Social, IP e a Santa Casa da Misericórdia de VRSA, cumprindo o esforço da sociedade portuguesa e do concelho vilarrealense “em desenvolver estratégias de resposta a todos os refugiados ucranianos que fogem da guerra e procuram proteção temporária no nosso país”.