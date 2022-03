VRSA: Santa Rita recebe oficina de caça sonhos

A antiga Escola Primária de Santa Rita, no concelho de Vila Real de Santo António, vai acolher no dia 13 de março uma oficina de caça sonhos, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Esta oficina é orientada por Joana Rocha e vai decorrer entre as 15:00 e as 18:00 na aldeia do concelho de VRSA, cujas inscrições podem ser feitas através do telefone 281 952 600 ou do e-mail ciipcacela@gmail.com, com um limite de 10 pessoas e um preço de 10 euros.

Nesta oficina os participantes vão aprender a criar um caça sonhos, desde a sua estrutura até à sua decoração, com a utilização de vários materiais como madeira, linhas, pedras, fitas, arames, fios e penas.

Os participantes irão ainda ficar a conhecer melhor este objetivo, incluindo os elementos que o constituem e os respetivos significados.