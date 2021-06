Exposição sobre evolução geofísica em Moçambique na UAlg

A exposição CONVERGINDO AS GEOCIÊNCIAS COM A ARTE E A COMUNICAÇÃO: RECONSTRUÇÕES PALEOAMBIENTAIS DE MOÇAMBIQUE HÁ 252 M.A., vai estar patente na Biblioteca da Universidade do Algarve no Campus de Gambelas, até dia 17 de junho de 2021, visitável de segunda a sexta-feira das 08h30 às 20h e sábado das 10h às 16h, anunciou a universidade.

Esta exposição resulta de uma colaboração entre investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental e investigadores e alunos da Escola Superior de Educação e Comunicação, da Universidade do Algarve.

As imagens apresentadas ilustram dois ambientes distintos que existiam há cerca de 252 milhões de anos, em Moçambique, antes e depois da maior extinção em massa conhecida no registo geológico.

As imagens foram elaboradas pelos alunos do 2º ano do curso de Imagem Animada, tendo em conta os dados obtidos no âmbito do projeto Ciclos paleoclimáticos durante o Pérmico-Triásico do Supergrupo Karoo em Moçambique: implicações num mundo em mudança (Ref. PTDC/CTA-GEO/30082/2017), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

