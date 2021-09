O “Humorfest 2021” começa já no próximo dia 02 de outubro, no auditório Carlos do Carmo, com o espetáculo “Vou Ficar” de Dário Guerreiro que ficou conhecido como Môce Dum Cabréste e que irá apresentar o seu espetáculo de humor que é a sua própria vida. Bilhetes em: https://tinyurl.com/Vou-Ficar

No dia 16 de outubro sobe ao palco a peça de teatro Boeing Boeing, que relata as peripécias de um Casanova dos tempos modernos. Bilhetes em: https://tiny.one/boeing-boeing

No dia 23 de outubro será a vez de António Raminhos (vencedor da última edição) acompanhado por Luís Filipe Borges apresentarem “O Teu Talk Show” trazendo com eles alguns convidados. Bilhetes em: https://tiny.one/talkshow

O último dia do Humorfest 2021 será no dia 24 de outubro (domingo) com o Auditório Carlos do Carmo a receber os “Monólogos da Vagina”, com Marta Andrino, Teresa Guilherme e Melânia Gomes, num espetáculo que tem sido um sucesso por onde tem passado, abordando temáticas que interessam a todos e a todas. Bilhetes em: https://tinyurl.com/monologosvagina

Os bilhetes para os diferentes espetáculos custam €10 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021) e já se encontram à venda online na Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-2021-58011 e ainda na Worten, Fnac ou bilheteiras físicas do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.Todos os espetáculos têm o início marcado para as 21h30.

